Yenidoğan çetesine ilişkin son dakika açıklaması! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Suistimale izin verilmeyecek

İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ve bazı hastane çalışanlarıyla ortak hareket ederek, yenidoğan bebekler üzerinden para kazanmaya çalışan çeteye yönelik soruşturma hız kesmeden devam ediyor. Konu ile ilgili son açıklama ise Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan geldi! Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın denetim ekipleri sadece yenidoğan branşı için değil hastanelerdeki tüm branşların denetlenebilmesi amacıyla tam kapasiteyle sahada olacaktır." ifadeleri yer aldı.