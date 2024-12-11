Aşk vadisindeki yürüyüş kâbusa döndü

Kapadokya'daki Aşk Vadisi'nde yürüyüşe çıkan Rus asıllı ABD vatandaşı 37 yaşındaki Polina Alekseyevna Sharabarina, peribacalarını seyrederken dengesini kaybederek vadiye yuvarlandı.Eşinin otel yetkililerine haber vermesiyle sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Zorlu arazi şartlarında 2 kilometrelik yürüyüşle turiste ulaşan ekipler, yaralıyı sedyeyle ambulansa taşıdı. Nevşehir'deki bir hastaneye kaldırılan turistin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edildi. Çiftin Kapadokya tatillerini bir hafta daha uzattığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.