Yenidoğan Çetesi davasında Kurtlar Vadisi repliğiyle savunma

İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada duruşma ikinci gününde devam ediyor. Tutuklu sanık hemşire Deniz Korkmaz'ın savunmasını yaptığı sırada dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Mahkeme başkanının, "Devleti soymak milleti soymaktan şereflidir" sözünü sorması üzerine ise Korkmaz, "Kurtlar vadisinde bir replik vardı. Onu kullandım" yanıtını verdi. Kurtlar Vadisi dizisinde Pala karakteri, Hüsrev Ağa karakteriyle yaşadığı bir olay sonrası, "Devleti soymak milleti soymaktan şereflidir." diyerek cevap vermişti.