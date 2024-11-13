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Yasa dışı bahis suçundan ev hapsi verilmişti! Serdar Ortaç'ın ifadesi ortaya çıktı
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Yasa dışı bahis suçundan ev hapsi verilmişti! Serdar Ortaç'ın ifadesi ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2024 19:33 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2024 19:33

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik ettikleri gerekçesiyle sosyal medya fenomeni ve ünlü isimler gözaltına alındı. Soruşturmada aralarında sosyal medyada 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz'ın da bulunduğu 12 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'e de ev hapsi cezası verildi. Başsavcılık bu karara itiraz etti. Yapılan itiraza mahkeme yanıt verdi. Öte yandan Ortaç'ın savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı.

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