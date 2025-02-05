Yapılan çalışmaları sindiremedi | "Deprem bölgesinde hükümet sınıfta kaldı" diyen Özgür Özel'e Murat Kurum'dan sert çıkış: "Kendileri maketini bile yapamazlar"

Tarihler 6 Şubat'ı gösterdiğinde Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerde çoğu ilimiz ağır yıkıma uğradı. Yaşanan yıkımın ardından devlet var gücüyle asrın inşa seferberliğini hızla sürdürdü. Deprem bölgesinde yaralar bir bir sarılırken, depremzede vatandaşlar ise "Başımızı rahat bir şekilde yastığa koyuyoruz." sözleriyle memnuniyetlerini dile getiriyor. Ancak CHP'li Özgür Özel, deprem bölgesinde yapılan çalışmalara yönelik “Deprem bölgesinde hükümet sınıfta kaldı.” sözleriyle skandal eleştirilerde bulundu. Bu sözlere Adıyaman’da yanıt veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Özel’i sert bir dille eleştirdi.