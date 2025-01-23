Yangın soruşturmasında belge oyunu! Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi

Kartalkaya'da 78 kişinin can verdiği yangın felaketinde CHP'li Bolu Belediyesi'nin ihmali olduğu ortaya çıktı. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, otelin yetki alanlarında olmadığını iddia etse de belediyenin 19 gün önce denetimler yaptığı ve tespit edilen eksikliklere göz yumduğu belirlendi. A Haber ekranlarında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan hukukçu Zeki Arıtürk, Bolu Belediyesi'nin kafaları karıştırıp sorumluluk almak istemediğini belirtirken, inceleme ve denetleme kontrol forumundaki belgede bulunan tarihlere dikkat çekti.