Yakıt ve insani yardım tırları Gazze'ye ulaşmaya başladı

Gazze'de İsrail-Hamas arasında varılan ateşkesin 10 Ekim'de yürürlüğe girmesiyle insanı yardım malzemelerinin de Gazze Şeridi'ne girişi başladı. Filistinli kaynaklar, insani yardım taşıyan tırların dün itibariyle Gazze Şeridi'ne ulaştığını duyurdu. Filistinli yetkililer, insani yardım malzemeleri, yakıt ve gıda taşıyan tırların Refah Sınır Kapısı'ndan Kerem Şalom Sınır Kapısı ve Al-Awja sınır geçiş noktasına geldiğini ve buradan da Gazze Şeridi'ne giriş yaptığını bildirdi.

Dünya Gıda Programı Acil Durum Koordinatörü Ross Smith, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in kararlaştırılan yardım kamyonlarının üçte birinden azını ülkeye soktuğunu belirtti. Smith, İsrail'in Gazze'ye günde 600 yardım kamyonunun girmesine izin vereceği yönündeki taahhüdünün yerine getirilmediğini sözlerine ekleyerek, son 4 günde Gazze Şeridi'ne her gün giren kamyon sayısının 200'den az olduğunu kaydetti.