Vatandaştan CHP’li Faik Öztrak’a sert tepki: Niye ortalığı katıyorsunuz?

CHP'nin algı ve iftiraya dayalı siyaset anlayışının vatandaşın nezdinde hiçbir karşılığı olmadığı bir kez daha kanıtlandı. İstanbul Kapalıçarşı'da esnaf ziyaretinde bulunan 'Burjuva' lakaplı CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, emekli bir vatandaşın tepkisiyle karşı karşıya kaldı. Söz konusu vatandaş, "Zamanında hastanede yatarken bir ilaç bulamıyordum. Şimdi eşim 40 gündür hastanede yatıyor. Aynı 5 yıldızlı otel gibi, yemeği, bakımı, her şeyi var. Niye ortalığı katıyorsunuz? Hiç bir şey pahalı değil, herkes alıp yiyor. Mahsus yapıyorlar, biz emekliyiz, Allah'a şükür paramı bile artıyorum" dedi.