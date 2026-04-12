Vasiyeti yerine getirilen şehit Mustafa Uslu'nun babasından Bakan Kurum'a teşekkür
Pençe-Kilit şehidi Mustafa Uslu’nun babası Sadık Uslu, Çorum ziyareti sırasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanına gelerek kendisine yapılan ev için gözyaşları içinde teşekkür etti. Bakan Kurum’a sarılan Uslu, “Hepiniz çok yardımcı oldunuz, Allah razı olsun. Allah yokluğunuzu göstermesin. Sayın Cumhurbaşkanıma çok selam söyle” dedi. Bakan Kurum, "Şehidimizin vasiyeti bizim için emanettir. Mustafamızın annesine verdiği ev sözünü yerine getirdik. Çorum ziyaretimizde babası Sadık amcamızla buluştuk, kucaklaştık. Biz böyle bir oldukça üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yok" mesajıyla görüntüleri paylaştı.