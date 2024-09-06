Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldğı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. İBB'nin Vaniköy'deki kaçak villa skandalı ile ilgili konuşan Kurum,"Sanki bu süreçte onları engelleyen varmış gibi, biz oraya gidince, apar topar 'biz de yıkıma gelmek istiyoruz' deniyor. Senin elinden tutan mı vardı? Niye yıkmadın buraya kadar? Nasıl algıyı yürütürüz, bakanlık söyledi ama biz o işin önüne atlatırız, geçeriz anlaşıyla oraya geliyorlar. Çok açık söylüyorum. Bunlar suçüstü yakalandılar" dedi. Öte yandan uyarıda Kurum, İBB'ye kaçak yapıları yıkması konusunda çok sert uyarıda bulundu.