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Uzay yolcuları zorlu testlerden geçti!

Uzay yolcuları zorlu testlerden geçti!
30.04.2023 15:55 - Son Güncelleme: 30.04.2023 15:55

OTOMATİK OYNAT

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Türk Uzay Yolcuları Alper Gezeravcı ile Tuva Cihangir Atasever, 36 bin kişi arasından Türk Bilim Misyonunu gerçekleştirmek üzere seçildi. Hem titiz ve ayrıntılı seçim kriterlerini sağlayan Gezeravcı ve Atasever, hem de Türkiye’de ve ABD’de fiziksel ve psikolojik zorlu testleri başarıyla tamamladı. Uzay yolcularının ABD’de Axiom Space tarafından verilen eğitimleri de devam ediyor. Burada yaşamsal faaliyetlerini uzay istasyonu ortamında gerçekleştirmelerini sağlayacak teorik ve pratik derslere devam ediyorlar.

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