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Uluslararası Aile Forumu! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
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Uluslararası Aile Forumu! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 23.05.2025 16:04:25

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir otelde düzenlenen Uluslararası Aile Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Ailenin toplumun temel taşı olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, "Kadın ve erkekten oluşan aile müessesesi insan neslinin devamı için de vazgeçilmez bir role sahiptir." dedi. LGBT faşizmine sert tepki gösteren Erdoğan, "Aileye savaş açan hiçbir ideolojiye eyvallah demeyeceğimizi burada özellikle ifade ediyorum." diyerek dünyaya çağrı yaptı. Doğum yardımı ödemelerinin 28 Mayıs'ta yapılacağını bildiren Erdoğan, 2026-2035 dönemini Aile ve Nüfus 10 Yılı ilan olarak ilan ettiklerini duyurdu.

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