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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023, 00:00 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2023, 20:51

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan A Haber'de Hakkari-Van “32 Virajlar Güzeldere Tüneli” açıklaması

Van-Hakkari kara yolunda "32 virajlar" olarak bilinen 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde, yapımına başlanan Güzeldere Tüneli'nde ışık göründü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Haber muhabiri Esra Arpa'ya detayları anlattı. Tünelin 3965 metre civarında olduğunu bildiren Bakan Uraloğlu, “Bitirdiğimizde T1 tünelini ulaşıma açacağız. Ciddi rahatlama sağlayacaktır” dedi. Diğer yandan Bakan Uraloğlu, "Deprem bölgesindeki projelerde son durum ne? Ek uçak seferleri gelecek mi?" sorularına da yanıt verdi. İşte detaylar...

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