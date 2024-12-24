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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye ile yeni anlaşmanın sinyalini verdi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye ile yeni anlaşmanın sinyalini verdi

Giriş Tarihi: 24 Aralık 2024 19:18 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2024 19:18

Suriye'de kanlı rejimin devrilmesiyle bölge hareketlendi. Türkiye etkisini artırırken Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirecek bir gelişme yaşanabilir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Suriye ile Deniz Yetki Anlaşması imzanalanabileceğinin sinyalini verdi. Uraloğlu, "Oralara muhtemelen belli yatırımların yapılması noktasında tespitlerimiz ve gayretlerimiz olacak. Tabii, bir Deniz Yetki Anlaşması, muhtemelen, hani yapalım diye Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımızın korunması ve Mavi Vatan konusunda günü geldiğinde orada ilgili kurumlarımız vaziyet alacaktır." ifadelerini kullandı.

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