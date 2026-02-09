PODCAST CANLI YAYIN
Kültür Yolu Festivali 2026 takvimi açıklandı!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 2026 yılı takvimini açıklarken; 2027 yılı sonuna kadar Türkiye’deki 30 büyükşehrin tamamının festival kapsamına alınacağını müjdeledi.

