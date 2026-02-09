SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıKültür Yolu Festivali 2026 takvimi açıklandı!Kültür Yolu Festivali 2026 takvimi açıklandı!Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 11:35 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2026 11:39 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 2026 yılı takvimini açıklarken; 2027 yılı sonuna kadar Türkiye’deki 30 büyükşehrin tamamının festival kapsamına alınacağını müjdeledi.Bunlar da Var 06:04Niğde'de eski muhtar kurşun yağdırdı! 09.02.2026Pazartesi 00:33Siirt'te hayvan otlatma kavgası! 08.02.2026Pazar 00:22Okul önünde akran zorbalığı kameraya yansıdı: Diz çöktürüp zorla özür dilettiler 07.02.2026Cumartesi 00:56Epstein davasının kilit ismi Maxwell cezaevi kameralarında 07.02.2026CumartesiCANLI YAYIN