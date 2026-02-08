AK Parti MYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor
AK Parti MYK, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor. Toplantıda Terörsüz Türkiye, Suriye ve Gazze etraflıca ele alınacak. ABD-İran gerilimine ilişkin tüm senaryolar masaya yatırılacak. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın kurmaylarına “saha vurgusu” yapacağı ifade edildi. Erdoğan'ın AK Parti Teşkilat Başkanlığı, AK Parti Kadın Kolları ve AK Parti Gençlik Kolları başta olmak üzere parti geneline Ramazan ayı için talimat verip "Sahaya inin" demesi bekleniyor.