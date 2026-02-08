PODCAST CANLI YAYIN
AK Parti MYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor

AK Parti MYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor

AK Parti MYK, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor. Toplantıda Terörsüz Türkiye, Suriye ve Gazze etraflıca ele alınacak. ABD-İran gerilimine ilişkin tüm senaryolar masaya yatırılacak. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın kurmaylarına “saha vurgusu” yapacağı ifade edildi. Erdoğan'ın AK Parti Teşkilat Başkanlığı, AK Parti Kadın Kolları ve AK Parti Gençlik Kolları başta olmak üzere parti geneline Ramazan ayı için talimat verip "Sahaya inin" demesi bekleniyor.

Bunlar da Var

Epstein davasının kilit ismi Maxwell cezaevi kameralarında
Epstein davasının kilit ismi Maxwell cezaevi kameralarında
Polis memurunun hayatını kaybettiği kavganın görüntüleri: İşte o anlar!
Polis memurunun hayatını kaybettiği kavganın görüntüleri: İşte o anlar!
Meteoroloji son durumu paylaştı: Kar ve sağanak kapıda
Meteoroloji son durumu paylaştı: Kar ve sağanak kapıda
Fatih'teki banka soyguncusu evinde yakalandı
Fatih'teki banka soyguncusu evinde yakalandı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle