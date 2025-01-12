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Tuzla’da palet imalathanesinde yangın
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Tuzla'da palet imalathanesinde yangın

Giriş Tarihi: 12 Ocak 2025 08:51 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2025 08:51

Yangın 5.30 sıralarında Tepeören Mahallesi Kirazlı Caddesi üzerinde bulunan bir palet imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bütün imalathaneyi sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yoğun çalışmalarının ardından yangını kontrol altına aldı. Olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmazken imalathanede büyük çaplı maddi hasar oluştu. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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