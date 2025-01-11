SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli mesajlar
Haberler Güncel Videoları

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli mesajlar

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 18:56 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2025 18:56

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, AK Parti'nin 85 milyonun partisi olduğunu vurgularken, Türkiye'nin her köşesine adil hizmet götürdüklerini ifade etti. Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Erdoğan, bölücü terör örgütünün tasfiye dışında seçeneği kalmadığını belirtti. Şanlıurfa'nın birliğin ve kardeşliğin simgesi olduğunu söyleyen Erdoğan, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için çalışmaya devam edeceklerini açıkladı. Kongrede coşkulu bir kalabalığa hitap eden Erdoğan, özgürlüklerin hâkim olduğu bir Türkiye için mücadele ettiklerini dile getirdi.

SIRADAKİ VİDEO
Başkan Erdoğan Diyarbakır’da: ‘’Sen kardeşliğin ve barışın yanındasın Reis’’
11.01.2025Cumartesi
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Diyarbakır 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar
11.01.2025Cumartesi
DEM Parti İmralı heyeti, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti
11.01.2025Cumartesi
Emevi Camisi'nin halısı yün ve bordo renk olacak: İlk teravihe yetiştirilecek
11.01.2025Cumartesi
İlk yerli ve milli gözetim radarı tüm testleri başarıyla geçti | VİDEO
11.01.2025Cumartesi
Bunlar da Var
Afyonkarahisar’daki korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı: Önce tartıştığı kadına, daha sonra kendi kafasına sıkmıştı 01:21
Afyonkarahisar’daki korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
10.01.2025Cuma
Feci kaza kamerada: Otomobil ikiye ayrıldı! 01:32
Feci kaza kamerada: Otomobil ikiye ayrıldı!
11.01.2025Cumartesi
Safranbolu’da silahlı kuyumcu soygunu kamerada 01:54
Silahlı kuyumcu soygunu kamerada
10.01.2025Cuma
Mardin Nusaybin’de İki kişinin öldüğü motosiklet kazası kamerada! 00:40
İki kişinin öldüğü motosiklet kazası kamerada!
10.01.2025Cuma
CANLI YAYIN