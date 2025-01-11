Başkan Erdoğan’dan AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, AK Parti'nin 85 milyonun partisi olduğunu vurgularken, Türkiye'nin her köşesine adil hizmet götürdüklerini ifade etti. Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Erdoğan, bölücü terör örgütünün tasfiye dışında seçeneği kalmadığını belirtti. Şanlıurfa'nın birliğin ve kardeşliğin simgesi olduğunu söyleyen Erdoğan, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için çalışmaya devam edeceklerini açıkladı. Kongrede coşkulu bir kalabalığa hitap eden Erdoğan, özgürlüklerin hâkim olduğu bir Türkiye için mücadele ettiklerini dile getirdi.