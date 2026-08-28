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Afyonkarahisar'da orman yangını!
Afyonkarahisar'da orman yangını!
Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2026 00:03
Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2026 00:05
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Afyonkarahisar sınırları içindeki ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede yayıldı. Alevlerin kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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