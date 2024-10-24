Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024, 11:53 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2024, 11:53

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler TUSAŞ şehitleri için düzenlenen anma töreninde "Evlatlarımızın intikamını alacağız" ifadelerini kullandı. "Böyle kritik bir tesisin hedef alınması tesadüf değil! Maşaları iyi biliyoruz" diyen Güler, 47 terör hedefinin tam isabetle vurulduğunu operasyonların devam edeceğini bildirdi. Bakan Güler'in "Bugüne kadar olduğu gibi terör odakları meşru hedefimiz olacağını herkes tarafından bilinmesini istiyoruz" uyarısına müteakip A Haber sınır hattında vurulan terör hedeflerini görüntüledi.