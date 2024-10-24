SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
TUSAŞ Saldırısı! Yaşar Güler'den net mesaj: ''Evlatlarımızın intikamını alacağız''
Haberler Güncel Videoları

TUSAŞ Saldırısı! Yaşar Güler'den net mesaj: ''Evlatlarımızın intikamını alacağız''

Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024, 11:53 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2024, 11:53

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler TUSAŞ şehitleri için düzenlenen anma töreninde "Evlatlarımızın intikamını alacağız" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler TUSAŞ şehitleri için düzenlenen anma töreninde "Evlatlarımızın intikamını alacağız" ifadelerini kullandı. "Böyle kritik bir tesisin hedef alınması tesadüf değil! Maşaları iyi biliyoruz" diyen Güler, 47 terör hedefinin tam isabetle vurulduğunu operasyonların devam edeceğini bildirdi. Bakan Güler'in "Bugüne kadar olduğu gibi terör odakları meşru hedefimiz olacağını herkes tarafından bilinmesini istiyoruz" uyarısına müteakip A Haber sınır hattında vurulan terör hedeflerini görüntüledi.

SIRADAKİ VİDEO
Türk Silahlı Kuvvetleri terör unsurlarını imha ediyor! Operasyon anları canlı yayında
24.10.2024Perşembe
FETÖ elebaşını Pensilvanya'da gömme hazırlıkları sürüyor! Kazılan çukurun etrafı sarı şerit ile kapatıldı
24.10.2024Perşembe
Türk Silahlı Kuvvetleri terör yuvalarını tek tek imha ediliyor! İŞTE CANLI YAYINDA İMHA ANLARI
24.10.2024Perşembe
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya'da BRICS Zirvesi'ne katılıyor
24.10.2024Perşembe
Başkan Erdoğan'ın Tataristan temasları
24.10.2024Perşembe
Bunlar da Var
TUSAŞ’a SALDIRI ANI! 2 terörist böyle sızdı! VİDEO 00:15
TUSAŞ'a SALDIRI ANI! (VİDEO)
23.10.2024Çarşamba
Saldırı öncesi teröristlerin rahat tavırları dikkat çekti... O anlar kamerada 01:08
Saldırı öncesi teröristlerin rahat tavırları dikkat çekti... O anlar kamerada
23.10.2024Çarşamba
TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı: Teröristler taksi durağına el ele gelmiş! 01:16
TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı: Teröristler taksi durağına el ele gelmiş!
23.10.2024Çarşamba
TUŞAŞ’TA PATLAMA ANI KAMERADA! 00:05
TUŞAŞ'TA PATLAMA ANI KAMERADA!
24.10.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA