Haberler Güncel Videoları Türkiye Tek Yürek kampanyası ne kadar bağış toplandı? Asrın dayanışmasında rekor bağış..

Türkiye Tek Yürek kampanyası ne kadar bağış toplandı? Asrın dayanışmasında rekor bağış..

Türkiye Tek Yürek kampanyası ne kadar bağış toplandı? Asrın dayanışmasında rekor bağış..
16.02.2023 08:58 - Son Güncelleme: 16.02.2023 08:58

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:05
Yeni Çamoluk Otomotiv...
Güncel 05:57
Başkan Erdoğan, ''Türkiye Tek...
Güncel 00:50
"Türkiye Tek Yürek" Ortak...
Güncel 01:41
"Türkiye Tek Yürek" Ortak...
Güncel 01:05
"Türkiye Tek Yürek" Ortak...
Güncel 01:09
"Türkiye Tek Yürek" Ortak...
Güncel 02:22
"Türkiye Tek Yürek" Ortak...
Güncel 03:22
10. gün 228. saatte 3 mucize!...
Güncel 00:20
CHP yandaşı Halk TV'den Deniz...
Güncel 23:53
Kahramanmaraş depremi...
Güncel 01:30
Başkan Erdoğan, Deniz...
Güncel 02:27
Takvim.com.tr Kırgız...

Asrın felaketi sonrası Türkiye, milleti ile el ele verip yaralarını sarıyor. 10 ilde yıkıma neden olan deprem nedeniyle yardım ve destekler aralıksız devam ederken, ATV'nin de aralarında bulunduğu ulusal televizyon kanalları "Türkiye Tek Yürek" ortak yayınında yardım gecesi düzenledi. Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılan yayında Turkuvaz Medya Grubu 700 milyon TL, Kalyon Holding 950 milyon TL, Halkbank 7 milyar TL, VakıfBank 12 milyar TL, Ziraat Bankası 20 milyar TL, Merkez Bankası 30 milyar TL bağışladı. 7'den 70'e her kesimden gelen bağışlar sonucu 108 milyar 663 milyon 563 bin TL, 6 milyon 862 bin adet SMS toplandı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

Güncel Videoları

SON DAKİKA