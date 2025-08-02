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Türkiye-Suriye doğal gaz hattı açıldı! Bakan Bayraktar’dan önemli açıklamalar

Türkiye Suriye’ye günlük 6 milyon metreküp gaz ihraç etmeye başladı... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov ve Katar Kalkınma Ajansı Başkanı Fahad Hamad Al-Sulaiti'nin katıldığı tören kapsamında Suriye'ye doğal gaz akışı başlatıldı. Bakan Bayraktar yaptığı açıklamada, Suriye'ye yılda 2 milyar metreküpe kadar doğal gaz ihracı sağlanabileceğini, buradan üretilecek elektrik ile 5 milyon hanenin ihtiyacının karşılanacağını söyledi

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