PODCAST CANLI YAYIN
CHP'de iç savaşın ayak sesleri! 10 vekil sonrası bir çağrı daha

CHP'de iç savaşın ayak sesleri! 10 vekil sonrası bir çağrı daha

CHP'nin yeni A Takımı Özgür Özel'in arınamadığını gösterirken ismi iddianamelerde geçen "Eko"sistemin kilit aktörleri partinin karar organlarında yer aldı. CHP İl Başkanlığı'nda Gürsel Tekin - Ensar Aytekin kavgasının kameramanı Evrim Rızvanoğlu ve "Kılıçdaroğlu ihraç edilsin" diyen Güldem Atabay genel başkan yardımcısı oldu. Bu tablo sonrası parti içi muhalefet ile Genel Merkez köprüleri attı. Bazı partililer Silivri tahakkümüne isyan edip "mücadele" sinyali verdi. Gürsel Tekin'den ise yeni bir arınma çağrısı geldi. Tekin,"10 vekil dışında susanlar çürümenin ortağıdır" dedi.

Bunlar da Var

Sarıyer’de dün kaybolan adam dere yatağında ölü bulundu
Sarıyer’de dün kaybolan adam dere yatağında ölü bulundu
Beylikdüzü'nde feci kaza: 1 ölü
Beylikdüzü'nde feci kaza: 1 ölü
İstanbul'da beklenen yağış başladı! Sokaklar göl... Evleri su batı
İstanbul'da beklenen yağış başladı! Sokaklar göl... Evleri su batı
14 yaşındaki kız metrobüsün altında kaldı! O anlar kamerada
14 yaşındaki kız metrobüsün altında kaldı! O anlar kamerada

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle