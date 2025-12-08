CHP'de iç savaşın ayak sesleri! 10 vekil sonrası bir çağrı daha

CHP'nin yeni A Takımı Özgür Özel'in arınamadığını gösterirken ismi iddianamelerde geçen "Eko"sistemin kilit aktörleri partinin karar organlarında yer aldı. CHP İl Başkanlığı'nda Gürsel Tekin - Ensar Aytekin kavgasının kameramanı Evrim Rızvanoğlu ve "Kılıçdaroğlu ihraç edilsin" diyen Güldem Atabay genel başkan yardımcısı oldu. Bu tablo sonrası parti içi muhalefet ile Genel Merkez köprüleri attı. Bazı partililer Silivri tahakkümüne isyan edip "mücadele" sinyali verdi. Gürsel Tekin'den ise yeni bir arınma çağrısı geldi. Tekin,"10 vekil dışında susanlar çürümenin ortağıdır" dedi.