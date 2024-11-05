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Türkiye-Kırgızistan arasında 19 anlaşma! Başkan Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’dan ortak açıklama
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Türkiye-Kırgızistan arasında 19 anlaşma! Başkan Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’dan ortak açıklama

Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 10:54 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2024 10:54

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinde açıklamalarda bulundu. İki ülke arasında ticaret hacmi hedefinin 5 milyar dolar olduğunu belirten Erdoğan, "Türk Kırgız Dostluk Devlet Hastaneleri bu projededir. Hastaneye ismimin verilmesi beni onurlandırmıştır." dedi. FETÖ ile mücadele mesajı veren Erdoğan, İsrail'in katliamlarının uluslararası sistemi tehdit ettiğini ifade etti. Erdoğan, iki ülke arasında, 19 anlaşma imzalandığını belirterek, "Bu zengin bir toplantı anlamına gelir muhteşem" şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan'a Caparov tarafından Manas Nişanı takdim edildi.

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