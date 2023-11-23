Son dakika haberleri... Katil İsrail'in Gazze'deki soykırımına en somut desteği Türkiye vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kanser hastaları Türkiye'ye getirilmişti. Şimdi de İsrail ordusunun saldırılarında yaralanan 3 çocuk tedavi edilmek üzere Ankara'ya geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, getirilen yaralı çocuklardan birinin diz üstü ampute olduğunu, diğerinin vücudunda çok sayıda şarapnel parçaları olduğunu, 3.sünün ise gizli kırıkları olduğunu söyledi. 3. tahliye ile ilgili de konuşan Koca, "50 kişilik listemiz hazır. 3. tahliye yarın olacak" dedi.