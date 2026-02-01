SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıTürk bayrağı yeniden göndere çekildi!Türk bayrağı yeniden göndere çekildi!Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 18:10 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2026 18:33 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına yönelik saldırısı karşılıksız kalmadı. Provokasyonun yaşandığı eski gümrük sahası, TSK’nın kontrolündeki hudut hattına dahil edildi. Bölgeye 30 metrelik direk dikildi, dev Türk bayrağı göndere çekildi.Bunlar da Var 02:39Mersin’de şiddetli yağış sel ve su taşkınlarına neden oldu 30.01.2026Cuma 06:24Deniz İbişler'in denize atlayana kadar olan süreci nasıl gelişti? (İNFOGRAFİK) 30.01.2026Cuma 03:00Son dakika: Fenerbahçe Ademola Lookman için teklifini yaptı 30.01.2026Cuma 01:18Altın neden düşüyor? Küresel piyasalarda 2,5 trilyon dolar kayıp! 30.01.2026CumaCANLI YAYIN