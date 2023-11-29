TSK envanterine girecek milli silah sistemleri hangileri? Yeni nesil gemiler, yerli SİHA'lar...

2024 yılı pek çok silah sisteminin envantere eklenecek olmasından dolayı Türk savunma sanayi için çok kritik bir önem taşıyor. A Haber ekranlarında Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Gazeteci Güngör Yavuzaslan, Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Akademisten Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger havada, karada, denizde gurur tablosu oluşturacak Türk silahlarının özelliklerini ele aldı. Peki 2024 yılında TSK envanterine girecek milli silahlar hangileri? Yeni nesil gemiler, yerli SİHA'lar, füzeler ve savaç uçaklarının özellikleri neler? İşte detaylar...