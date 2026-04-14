Trump müzakere için tarih verdi! Pakistan’ı işaret etti

ABD-İsrail koalisyonu ile İran arasında bir süredir devam eden çatışmaları durdurmak amacıyla Pakistan'da yürütülen geçici ateşkes görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı. Masadaki diplomatik çabaların karşılıksız kalması, tarafları petrol ticaretinin kalbi olan Hürmüz Boğazı üzerinden yeni bir askeri stratejiye yöneltti.

CENTCOM: "Bayrak Ayrımı Gözetmeksizin Kapatılacak"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), operasyonun sınırlarını çizerek gerilimi tırmandırdı. Yapılan açıklamada, ablukanın sadece Hürmüz ile sınırlı kalmayacağı; Umman Körfezi ve Arap Denizi'nin doğusunu da kapsayacağı belirtildi. Açıklamanın en dikkat çekici noktası ise, ablukanın "bayrak ayrımı gözetmeksizin" tüm ticari ve askeri gemi trafiğine uygulanacağı ilanı oldu.

Trump'tan 48 Saatlik Kritik Mesaj

İran'ın askeri hamlelere karşılık "rest" çekmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan sosyal medya üzerinden flaş bir paylaşım geldi. Müzakerelerin ikinci turuna ilişkin beklentileri düşüren Trump, "Önümüzdeki iki gün içinde bir şeyler olabilir" ifadesini kullanarak operasyonel bir müdahalenin sinyalini verdi.

Enerji Koridorunda Büyük Risk

İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyet iddiaları ve ABD'nin abluka tehdidi, küresel petrol arzını doğrudan tehdit ediyor. Bölgedeki askeri hareketlilik artarken, uzmanlar önümüzdeki 48 saatin küresel bir enerji krizini tetikleyebileceği veya büyük bir sıcak çatışmanın fitilini ateşleyebileceği konusunda uyarıyor.