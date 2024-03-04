CHP - DEM ittifakı tehlikeli sonuçlar doğurmaya başladı. Mersin'in Toroslar ilçesinde 'kent uzlaşı' maskesiyle Türk düşmanı paylaşımlarıyla ön plana çıkan Abdurrahman Yıldız aday gösterildi. Yıldız'ın seçim kampanyası için DEM ve CHP el ele verip saha çalışmalarına başladı. Düzenlenen ortak mitinge CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, DEM'lilerle aynı masaya oturup karşılıklı sohbet etti. CHP listesinden seçime giren Abdurrahman Yıldız, DEM Partililere mesaj vererek "Biz kazanacağız ve hep beraber yöneteceğiz" dedi. DEM'li Ahmet Asena "Mersin'de kazanmak demek Türkiye'ye bir işaret feneri yakmak demektir" sözleriyle ağzındaki baklayı çıkardı.