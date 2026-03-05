CANLI YAYIN
Torba'da ölümcül kaza kamerada: Beton mikseri yayayı ezdi
Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 13:57
Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2026 14:02
Muşla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki Murat Murathanoğlu, bir beton mikserinin çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi; sürücü M.A. gözaltına alındı.
