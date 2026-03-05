CANLI YAYIN
Geri
Torba'da ölümcül kaza kamerada: Beton mikseri yayayı ezdi

Torba'da ölümcül kaza kamerada: Beton mikseri yayayı ezdi

Muşla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki Murat Murathanoğlu, bir beton mikserinin çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi; sürücü M.A. gözaltına alındı.

Bunlar da Var

GOL | Gaziantep FK 0-4 Fenerbahçe
GOL | Gaziantep FK 0-4 Fenerbahçe
GOL | Gaziantep FK 0-3 Fenerbahçe
GOL | Gaziantep FK 0-3 Fenerbahçe
GOL | Gaziantep FK 0-2 Fenerbahçe
GOL | Gaziantep FK 0-2 Fenerbahçe
GOL | Beşiktaş 4-0 Çaykur Rizespor
GOL | Beşiktaş 4-0 Çaykur Rizespor

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle