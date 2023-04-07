RAMAZAN İMSAKİYE
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TİP'li Sera Kadıgil'in imam hatip hazımsızlığı!

TİP'li Sera Kadıgil'in imam hatip hazımsızlığı!
07.04.2023 11:55 - Son Güncelleme: 07.04.2023 11:56

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Bulduğu her fırsatta İmam hatiplere ve Diyanet'e kin kusarak İslam düşmanlığını dışa vuran Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil yine sahneye çıktı! İmam hatip liselerininin açılmasından rahatsız olduğunu dile getiren Sera Kadıgil "Bunlar geldiğinden beri imam hatip sayısı 20 kat arttı. Çoluk çocuk okul bulamıyor." dedi. Deprem bölgelerinde açılan Kur'an kurslarını da hedef alan Sera Kadıgil, "Ben tabi ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapatılmasını, yerine tüm inançlara saygılı bir İnanç Başkanlığı kurulmasını elbette savunacağım." dedi.

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