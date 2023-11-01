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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023, 18:58 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2023, 19:05

THY'nin İstanbul çıkışlı 19.00 - 22.00 arası tüm seferler iptal!

Türk Hava Yolları (THY) biletleme ve rezervasyon işlemlerinde yaşanan aksaklıklar üzerine "Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır" açıklamasını yaptı. Öte yandan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "İstanbul çıkışlı 19.00 - 22.00 arası tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" dedi. THY'den yapılan bir başka açıklamada ise biletli yolcuların tüm mahrumiyetlerinin tazmin edileceği söylendi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından, biletleme ve rezervasyonlarda aksaklık yaşandığını açıkladı.

Üstün konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır.Söz konusu aksaklık için özür dileriz. 30 dk sonra sizlere durum hakkında bilgi vereceğiz."

Üstün, "Istanbul çıkışlı 19.00 - 22.00 arası Türk Hava Yolları tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" açıklamasını yaptı.

THY, iptal edilen İstanbul çıkışlı seferler dolayısıyla biletli yolcuların konaklama, iade ve doğabilecek mahrumiyetlerinin tazmin edileceğini duyurdu.

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