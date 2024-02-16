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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024, 13:26 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2024, 13:27

Terörist başı Helin Ümit "CHP ile İstanbul pazarlığını" yumurtladı: PKK Türkiye siyasetini etkiliyor

PKK'nın siyasi ayağı DEM ile CHP arasında süren pazarlık geçtiğimiz hafta terör örgütü PKK'nın müdahalesine sahne oldu. Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylığı Kandil'den gelen veto ile çekilerek Ekrem İmamoğlu'na alan açacak isimler aday gösterildi. TAKVİM bu kararın, terör örgütü PKK elebaşlarından Mustafa Karasu'nun CHP ile DEM'e "ittifakı güçlendirin" talimatı vermesinin ardından geldiğini yazdı. Yaşanan gelişmelerin ardından Kandil'den itirafı geldi. Terör elebaşlarından Helin Ümit, PKK'nın İstanbul seçimlerine müdahalesini itiraf ederek, "PKK Türkiye siyasetini etkiliyor. PKK Türkiye siyasetini derinden etkileyen ve yönlendiren bir güçtür. Bunu herkes bilecek." dedi.

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