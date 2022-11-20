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Terör yuvalarını yerle bir eden savaş uçakları piste iniş yaptı! İşte PKK yuvalarını vuran F-16'lar

Terör yuvalarını yerle bir eden savaş uçakları piste iniş yaptı! İşte PKK yuvalarını vuran F-16'lar
20.11.2022 11:24 - Son Güncelleme: 20.11.2022 11:24

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Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan dün gece “Pençe Kılıç” hava harekatına katılan savaş uçakları pistte inerek yuvalarına döndü. Diyarbakır’da konuşlu bulunan 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda dün saat 23.45 sıralarında hava hareketliliği yaşandı. Üs komutanlığından art arda havalanan savaş uçakları, gecenin karanlığında Suriye ve Irak'ın kuzey bölgeleri istikametine yöneldi. Aralıklarla yaklaşık 2 saat süresince uçak hareketliliği yaşandıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına hava harekatı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

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