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TEKNOFEST'te atak helikopterlerinden nefes kesen gösteri! İşte o anlar

TEKNOFEST'te atak helikopterlerinden nefes kesen gösteri! İşte o anlar
28.05.2022 21:21

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te Türk Kara Kuvvetleri'nin atak helikopterleri gösteri düzenledi. İşte o anlar…

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Türkiye'nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST, Türkiye dışında ilk kez Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştiriliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de ziyaret gerçekleştirdiği TEKNOFEST'te Türk Kara Kuvvetleri'nin atak helikopterleri gösteri düzenledi.

Atak helikopterlerinin Bakü semalarında gerçekleştirdiği uçuş gösterisi büyük ilgi topladı. Çok sayıda kişi, gösteriyi ellerinde Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla büyük bir heyecanla izledi.

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