Başkan Erdoğan’dan Hakim ve Savcı Kura Töreni'nde önemli açıklamalar!

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başörtülü yargı mensuplarını hedef alanlara sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Belki biraz zaman alacak, belki biraz hazım problemi çekilecek ama özgürlüklerin herkese eşit uygulandığı yeni Türkiye'yi inşallah herkes kabullenecek." dedi. Erdoğan, yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle yargı mensuplarını tehdit eden CHP'lileri uyararak, "Hukuk devletinde suç işleme imtiyazına sahip sınıflar asla yoktur ve olamaz." ifadelerini kullandı.

