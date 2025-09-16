PODCAST CANLI YAYIN

TEKNOFEST İstanbul yarın meraklılarını bekliyor

Milli teknoloji hamlesinin en büyük sahnesi TEKNOFEST İstanbul, yarın kapılarını ziyaretçilere açacak. Yerli ve milli ürünlerin kurulumu tüm hızla devam ederken, Hürjet, F-4E Phantom, Kızılelma, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 alanda yerini aldı. TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, "Yarına hazır olmak için tüm ekip arkadaşlarımızla, beraber hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. Gençlerimize geleceğimize açılan bir kapı burası. Burada ortak bir ruhu da inşa ettiğimizi özellikle belirtmek istiyorum" dedi.

Bunlar da Var

Diyarbakır’da hafif ticari araç devrildi: 15 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti
Diyarbakır’da hafif ticari araç devrildi: 15 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan'dan Katar'da tarihi açıklama: İsrail'i durduracak güce sahibiz!
Başkan Erdoğan'dan Katar'da tarihi açıklama: İsrail'i durduracak güce sahibiz!
Sakarya’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: İş insanı Murat Korkmaz ve eşi hayatını kaybetti
Sakarya’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: İş insanı Murat Korkmaz ve eşi hayatını kaybetti
Antalya Akseki’de trafik kazası: 8 yaralı
Antalya Akseki’de trafik kazası: 8 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle