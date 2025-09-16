TEKNOFEST İstanbul yarın meraklılarını bekliyor

Milli teknoloji hamlesinin en büyük sahnesi TEKNOFEST İstanbul, yarın kapılarını ziyaretçilere açacak. Yerli ve milli ürünlerin kurulumu tüm hızla devam ederken, Hürjet, F-4E Phantom, Kızılelma, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 alanda yerini aldı. TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, "Yarına hazır olmak için tüm ekip arkadaşlarımızla, beraber hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. Gençlerimize geleceğimize açılan bir kapı burası. Burada ortak bir ruhu da inşa ettiğimizi özellikle belirtmek istiyorum" dedi.