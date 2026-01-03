PODCAST CANLI YAYIN
Venezuela’daki gerilim petrolü etkileyecek mi? Ekocomist Özgür Özcan A Haber’de değerlendirdi

Venezuela’daki gerilim petrolü etkileyecek mi? Ekocomist Özgür Özcan A Haber’de değerlendirdi

Yeni yılın ilk günlerinde ABD'nin, küresel petrol piyasasında kritik öneme sahip Venezuela'ya yönelik saldırısı dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Başkent Caracas'ta meydana gelen şiddetli patlamaların ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin ABD güçleri tarafından yakalandığı ileri sürüldü. Saldırının ardından, altın ve petrol başta olmak üzere küresel piyasalarda yaşanabilecek olası etkiler merak konusu oldu. Ekonomist Özgür Özcan, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, jeopolitik gerilimin enerji ve emtia fiyatları üzerinde belirleyici olabileceğine dikkat çekti.

Bunlar da Var

Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 1'i ağır 3 yaralı
Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 1'i ağır 3 yaralı
Küçükçekmece'de 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın böyle görüntülendi
Küçükçekmece'de 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın böyle görüntülendi
Van'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Van'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Esra Erol emniyet teşkilatına dil uzatılmasına izin vermedi
Esra Erol emniyet teşkilatına dil uzatılmasına izin vermedi

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle