Venezuela’daki gerilim petrolü etkileyecek mi? Ekocomist Özgür Özcan A Haber’de değerlendirdi

Yeni yılın ilk günlerinde ABD'nin, küresel petrol piyasasında kritik öneme sahip Venezuela'ya yönelik saldırısı dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Başkent Caracas'ta meydana gelen şiddetli patlamaların ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin ABD güçleri tarafından yakalandığı ileri sürüldü. Saldırının ardından, altın ve petrol başta olmak üzere küresel piyasalarda yaşanabilecek olası etkiler merak konusu oldu. Ekonomist Özgür Özcan, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, jeopolitik gerilimin enerji ve emtia fiyatları üzerinde belirleyici olabileceğine dikkat çekti.