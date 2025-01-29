TBMM’de AK Parti Grup Toplantısı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bolu'daki Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasına ve CHP'nin tavrına değinen Başkan Erdoğan, "78 canımızı bizden kopartan kimin sorumluluğu varsa hesabını sormak için gereken ne varsa yapmaktan çekinmeyeceğiz. Yargımızın görev alanına giriyorsa adalete teslim edeceğiz. En ince detayına kadar bu facianın soruşturulmasını temin edeceğiz. Laf cambazlığıyla kimse sorumluluktan kaçamaz, kaçamayacaktır. " dedi.