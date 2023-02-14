Takvim.com.tr Kırgız çadırlarını görüntüledi!

Kırgızistan Afet Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş'ta depremzedeler için geleneksel Kırgız çadırları kurulmaya başlandı. Kahramanmaraş Millet Bahçesi içerisine kurulan 'Bozui' adı verilen geleneksel Kırgızistan çadırları yağmur, kar ve güneşten etkilenmiyor ve kışın içerisi sıcak yazın da serin oluyor. Yaklaşık yarım saat içerisinde kurulabilen çadırların aynı zamanda üst kapakları açılması sonucu içerisine güneş giriyor. Takvim.com.tr ekibi İstanbul Kırgızlar Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Tuygun Ergeş ile konuştu ve çadırlar hakkında bilgi aldı.