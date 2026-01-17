Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan yeni kararname

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıSuriye Cumhurbaşkanı Şara’dan yeni kararnameSuriye Cumhurbaşkanı Şara’dan yeni kararnameGiriş Tarihi: 17 Ocak 2026 09:06 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2026 09:10 Whatsapp Telegram Linki Kopyala ABONE OL Yazı Boyutu Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın yayımladığı yeni kararname sonrası Suriye ordusu terörist hedeflere yönelik yoğun saldırılar düzenledi. Deyr Hafir’de operasyonlar sürerken, bölgede tekbir sesleri yükseldi.Bunlar da Var 00:32Antalya'da karne günü kapkara haber: 1 ölü 1 yaralı 16.01.2026Cuma 04:30Güngören'de Atlas Çağlayan cinayeti kamerada! 16.01.2026Cuma 00:43Güngören’de “yan baktın” kavgası can aldı: 17 yaşındaki Atlas öldü 16.01.2026Cuma 00:20Dehşet anları kamerada! Site bahçesinde pompalı cinayet 16.01.2026CumaCANLI YAYIN