Sur cinayetine takipsizlik kararı! İkbal Uzuner’in Semih Çelik’e gönderdiği görüntüler: Kendisini boğmaya çalışmış

İstanbul Fatihte’ki tarihi Edirnekapı surlarında Türkiye'nin gündemine oturan cinayet işlendi. 19 yaşındaki Semih Çelik, İkbal Uzuner (17) ve Ayşenur Halil’i ( 18) vahşice öldürdü. Daha sonra cani Semih Çelik kendi boğazına ip bağlayıp surlardan atladı. Olay sonrası geniş çaplı başlatılan soruşturmada iki genç kızın ise karşılık vermeden kendileri teslim edercesine bıraktıkları raporda yer alırken savcılık, bu vahşet hakkında takipsizlik kararı verdi. Öte yandan elde edilen dijital materyallere göre İkbal Uzuner'in daha önceden kendisini ip ile boğmaya çalıştığı, bu görüntüleri Semih Çelik'e gönderdiği belirtildi.