Sözde İlahiyat mezunu başörtülü fenomen Esra Rabia Ünal üzerinden kirli operasyon!

Sosyal medya ve fondaş medyada başörtülü fenomen olarak pazarlanan Esra Rabia Ünal'ın, foyası ortaya çıktı. Ünal'ın geçtiğimiz yıllarda Adana'da yapılan bir fuhuş operasyonunda yakalandığı ortaya çıktı. Pembe Panter lakabına sahip ve gerçek adı Ayşe Bolhatoğlu olan, sözde fenomenin daha önce de Instagram üzerinden benzer paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı. Yakın zamanda paylaşımlarıyla adeta parlatılan sözde fenomen üzerinden, İslami değerlerin çürütülmesi ve içinin boşaltılması amacını taşıyan çirkin operasyon boşa çıkarıldı. Özellikle dindar kesimleri hedef alan benzer operasyonlarda TikTok, Instagram ve Twitter paltformlarını kullanan çevrelerin, FETÖ ve Adnan Oktar terör örgütleriyle bağlantıları dikkat çekiyor. Sözde başörtülü fenomeni Instagram hesabında yaptığı paylaşım dikkat çekti. Kendini İzmir İlahiyat mezunu gibi gösteren sözde fenomenin, paylaşımının amacı da oluşturduğu sahte imajı güçlendirme çabası olarak göze çarpıyor.