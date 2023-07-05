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Sözde başörtülü fenomen Esra Rabia Ünal üzerinden kirli operasyon: 'Pembe Panter' Ayşe Bolhatoğlu'nun fuhuş geçmişi! Terör izi...

Sözde başörtülü fenomen Esra Rabia Ünal üzerinden kirli operasyon: 'Pembe Panter' Ayşe Bolhatoğlu'nun fuhuş geçmişi! Terör izi...
05.07.2023 15:27 - Son Güncelleme: 05.07.2023 15:27

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Sosyal medya ve fondaş medyada başörtülü fenomen olarak pazarlanan Esra Rabia Ünal'ın, foyası ortaya çıktı. Ünal'ın geçtiğimiz yıllarda Adana'da yapılan bir fuhuş operasyonunda yakalandığı ortaya çıktı. Pembe Panter lakabına sahip ve gerçek adı Ayşe Bolhatoğlu olan, sözde fenomenin daha önce de Instagram üzerinden benzer paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı. Yakın zamanda paylaşımlarıyla adeta parlatılan sözde fenomen üzerinden, İslami değerlerin çürütülmesi ve içinin boşaltılması amacını taşıyan çirkin operasyon boşa çıkarıldı. Özellikle dindar kesimleri hedef alan benzer operasyonlarda TikTok, Instagram ve Twitter paltformlarını kullanan çevrelerin, FETÖ ve Adnan Oktar terör örgütleriyle bağlantıları dikkat çekiyor. Bu bağlantılarla şantaj, tehdit ve para sızdırma gibi suçları işleyen gruplar, etkiler alanlarını genişletiyor.

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