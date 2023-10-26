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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023, 22:26 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023, 22:37

Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Truva' tepkisi!

14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesinde yaptığı gizli pazarlıktan akıllanmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimler öncesinde DEVA Partili il ve ilçe başkanlarıyla kapalı kapılar ardındaki görüşmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. DEVA Partililerden tepki yağarken CHP yandaşı Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal, canlı yayında Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek ifadeler kullandı. Portakal, yaşananları 'siyasal ahlaksızlık' olarak nitelendirerek, "Kılıçdaroğlu’nun yaptığı siyasi etiğe hiç uygun değil. Bu siyasal ahlaksızlıktır" dedi.

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