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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023, 22:34 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023, 23:35

Edirne'de askeri araç devrildi: Bir asker şehit oldu

Edirne'de askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 3 askerden biri tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Edirne Süloğlu 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli askerleri taşıyan askeri araç, Süloğlu'nun Yağcılı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı. Yolun kenarında bulunan tarlaya sürüklenen araçta 3 askeri personel sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan kurtarılan askerler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

"HASTANEDE ŞEHİT OLDU"

Yaralılardan Uzman Çavuş Ramazan Merzifonluoğlu, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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