Haberler Güncel Videoları SON DAKİKA: Terörist başı Öcalan’ı öven Merdan Yanardağ tutuklandı!

SON DAKİKA: Terörist başı Öcalan’ı öven Merdan Yanardağ tutuklandı!

SON DAKİKA: Terörist başı Öcalan’ı öven Merdan Yanardağ tutuklandı!
27.06.2023 16:07 - Son Güncelleme: 27.06.2023 16:08

OTOMATİK OYNAT

Güncel 13:09
İçişleri Bakanı Ali...
Güncel 01:17
Dışişleri Bakanı Fidan,...
Güncel 00:39
CHP Genel Başkan Yardımcısı...
Güncel 04:37
SON DAKİKA | İsyan sonrası...
Güncel 01:02
AK Parti'de bayram hazırlığı
Güncel 02:16
Atama kararları Resmi...
Güncel 03:41
İmamoğlu 'Tasavvuf müzesi'...
Güncel 01:13
CHP yandaşı Merdan...
Güncel 00:54
Bakan Uraloğlu tek tek...
Güncel 01:25
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan...
Güncel 01:27
Başkan Erdoğan'dan LGS mesajı
Güncel 03:57
Dünyayı sarsan paralı...

Fondaş TELE1’de hemen hemen her gün yeni bir skandala şahit oluyoruz. Skandalların başrolünde ise hep Merdan Yanardağ var. CHP’nin ve FETÖ’nün fonladığı TELE1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bebek katili Abdullah Öcalan’a övgüler dizerek serbest bırakılması çağrısında bulundu. Öcalan’i siyasi tutuklu ilan eden Yanardağ, terörist başının cezaevinde kitap okumaktan 'filozof' olduğunu söyledi. Yanardağ’ın skandal sözlerine sosyal medyadan tepki gecikmedi. Skandal olay sonrası RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Merdan Yanardağ'ın teröristbaşı Abdullah Öcalan ile ilgili övgü dolu sözlerinden dolayı TELE 1 hakkında gerekli incelemelerin başlatıldığını duyurdu. Gözaltına alınan Yanardağ, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Gelen son dakika haberine göre, Merdan Yanardağ çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güncel Videoları
SON DAKİKA