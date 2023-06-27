SON DAKİKA: Terörist başı Öcalan’ı öven Merdan Yanardağ tutuklandı!

Fondaş TELE1’de hemen hemen her gün yeni bir skandala şahit oluyoruz. Skandalların başrolünde ise hep Merdan Yanardağ var. CHP’nin ve FETÖ’nün fonladığı TELE1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bebek katili Abdullah Öcalan’a övgüler dizerek serbest bırakılması çağrısında bulundu. Öcalan’i siyasi tutuklu ilan eden Yanardağ, terörist başının cezaevinde kitap okumaktan 'filozof' olduğunu söyledi. Yanardağ’ın skandal sözlerine sosyal medyadan tepki gecikmedi. Skandal olay sonrası RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Merdan Yanardağ'ın teröristbaşı Abdullah Öcalan ile ilgili övgü dolu sözlerinden dolayı TELE 1 hakkında gerekli incelemelerin başlatıldığını duyurdu. Gözaltına alınan Yanardağ, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Gelen son dakika haberine göre, Merdan Yanardağ çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.