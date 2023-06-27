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Amasya'da özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Amasya'da özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
27.06.2023 15:20 - Son Güncelleme: 27.06.2023 15:21

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Amasya'da, kavşakta özel halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, saat 11.00 sıralarında Hacılar Meydanı Mahallesi'nde meydana geldi. Asım Karaböcek yönetimindeki 05 ACR 861 plakalı otomobil, kavşaktan dönen Gürsel Sarıkaya yönetimindeki 05 HO 1061plakalı özel halk otobüsü ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücüler ile otobüs yolcularından Ümit Fatih Ünlü, Tuba Özay ve Caner Keleş yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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