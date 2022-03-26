Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na çok sert sözler

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince düzenlenen Belediye Başkanları Toplantısı açılış oturumuna katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Bizim belediye başkanlarımız arasında şehirlerinde, beldelerinde deprem yıkımı yaşanmışken tatile gidip kayak yapacak kadar izansız yüzler çıkmaz." dedi. Bahçeli, "Bukalemun siyasetçilerinden olmadık, geçmişini unutanlardan olmadık, milletimize sırt çevirmedik. Millet dedik, zilletin foyasını ortaya çıkardık. Cumhur dedik, müstesna bir ittifak anlayışıyla Türkiye'yi muhafaza ettik." şeklinde konuştu. Bahçeli, MHP'nin baraj sorunu olmadığı belirterek "Bunu Kılıçdaroğlu da bölücü ortakları da biliyor" dedi.