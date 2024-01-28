Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçim çalışmaları kapsamında Mersin'de önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin DEM ile iş birliğine tepki gösteren Bahçeli, "DEM'lenmiş CHP, terörle mücadeleye şaşı bakmaktadır. Tezkereye 'hayır' diyen bu CHP'dir. Terörist Demirtaş'ın avukatı olan bu CHP'dir. Bugünkü CHP bitmiştir, tükenmiştir, iflas etmiştir. Bugünkü CHP esirdir" dedi. Öte yandan Lahey'in İsrail kararına da değinen Bahçeli, "Bu kararı hiçbir ülke görmezden gelemez" ifadelerini kullandı.